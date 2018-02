Depois de se tratar em Buenos Aires, Tevez volta à Inglaterra Recuperado de lesão, o atacante Carlitos Tevez retornou nesta quarta-feira à Inglaterra, para participar dos treinamentos do West Ham. O argentino, que havia levado uma pancada na perna esquerda, passou os últimos dias em tratamento na Argentina. Desde que saiu do Corinthians, Tevez tem enfrentado uma série de dificuldades no West Ham, que ocupa a antepenúltima posição no Campeonato Inglês, com apenas 20 pontos em 24 partidas disputadas. Seu companheiro, o volante Javier Mascherano, também não consegue mostrar um bom futebol em terras inglesas. Além de rever os amigos e a família em Buenos Aires, Tevez pôde receber cuidados especiais do médico da seleção argentina, Raúl Madero, que aplicou uma forte carga de exercícios físicos ao jogador. "Tudo está bem com ele. Carlitos está pronto para voltar a mostrar o seu potencial." Por causa das fracas apresentações no West Ham, Tevez também ficou de fora das últimas convocações da seleção argentina. O jogador ainda não sabe se participará da próxima partida pelo Campeonato Inglês, contra o Liverpool, no dia 30 de janeiro.