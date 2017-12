Depois de ver jogo da Holanda, Tevez prevê dificuldades O atacante Carlos Tevez afirmou que a Argentina terá dificuldades para jogar "de igual para igual" contra a Holanda, na partida marcada para o dia 21, em Frankfurt, pelo grupo C. "A Holanda tem uma equipe jovem, com muita raça e fome de vencer", disse o atacante do Corinthians, horas depois de acompanhar o empate da equipe holandesa por 1 a 1 contra Austrália, neste domingo. Tevez disse que viu o jogo pela televisão e destacou que a Holanda "pressiona em todas as partes do campo e, por isso, será muito difícil jogar em igualdade de condições contra eles, porque já estão acostumados a correr bastante e, além disso, eles controlam muito bem a bola". O atacante ressaltou ainda que a seleção holandesa tem jogadores importantes e perigosos pelos lados do campo, especialmente pela esquerda, "setor em que o Robben se mexe muito bem". Antes de jogar contra a Holanda, a Argentina tem estréia marcada diante da Costa do Marfim, no dia 10, e contra Sérvia e Montenegro, no dia 16. Com relação à sua participação na estréia da equipe, Tevez foi taxativo: "Não sei se terei chance de ser titular, mas aquele que estiver ali vai dar tudo pelo time, porque o mais importante é a seleção. Se eu não for escalado, vou apoiar de fora, já que aqui somos 23 jogadores unidos".