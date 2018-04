Depois de viagem ao Brasil, Elias volta aos treinos no Atlético de Madrid

MAJADAHONDA, Madri - O meia brasileiro Elias, do Atlético de Madrid, retornou nesta quinta-feira, 24, à capital da Espanha, após viagem ao Brasil.

O jogador veio ao seu país para fazer os processos necessários para tirar sua licença de trabalho. Após sua chegada a Madri, Elias se exercitou nesta quinta sozinho no CT do clube espanhol.

O brasileiro voltará a treinar com o restante do grupo nesta sexta e estará à disposição do técnico Quique Sánchez Florez para a partida deste sábado contra o Sevilla.