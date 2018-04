Depois de Zé Roberto, Palmeiras anuncia atacante Leandro

Pouco depois de anunciar a contratação de Zé Roberto, o Palmeiras acertou também com mais um reforço. O atacante Leandro, da Chapecoense, assinou contrato de cinco anos nesta segunda-feira e é o primeiro reforço para o ataque visando a próxima temporada.

Pela negociação, o Palmeiras vai pagar R$ 5 milhões por 50% dos direitos do atleta. Ele foi alvo de uma polêmica envolvendo Palmeiras e Corinthians. O time alvinegro tinha apalavrado um acerto com o atleta, mas a diretoria palmeirense entrou forte na briga e acabou ficando com o jogador. Irritado com a postura dos empresários, que queriam colocá-lo no Alviverde, o Corinthians desistiu do negócio.

Leandro tem 23 anos e foi um dos destaques da Chapecoense no Brasileiro passado. Ele também tem passagens por Portuguesa, Icasa, entre outros. Nesta segunda-feira, ele passou por exames médicos e a ideia era que a assinatura do contrato fosse feita na terça-feira, mas acabou sendo antecipada.

Com o acerto de Leandro, diminuem as chances de Henrique permanecer no clube. O atacante, vice-artilheiro do Brasileiro com 16 gols, tem contrato de empréstimo até o fim do ano e para ficar com ele, o Palmeiras terá que pagar ao Mirassol, R$ 6 milhões por 50% de seus direitos econômicos.

Com a contratação de Leandro, o Palmeiras chega a seis reforços. Os outros são o lateral-direito Lucas, os volantes Amaral e Andrei Girotto, o meia Zé Roberto e o zagueiro Vitor Hugo, que ainda não foi anunciado, mas deve ser confirmado em breve.