Depois do drama, Robinho deve sair O futebol Brasileiro está perdendo Robinho para a Europa. O assédio dos clubes europeus é grande e Benfica, Atlético e Real Madrid estão na disputa pelo atleta. Se antes a tentação financeira era grande, o atacante vai pesar também a questão de segurança, depois de ter a mãe seqüestrada no sábado à noite, na Praia Grande. Hoje, ninguém queria falar sobre negociações envolvendo o jogador, respeitando o drama familiar que vive desde a noite de sábado. Seu procurador, Wagner Ribeiro, disse que não comentava esse assunto. "É um momento de dor e só cabe a nós rezar para que esse caso tenha um final feliz". E completou: "Quando isso tudo passar, a gente conversa". Na Vila Belmiro, os comentários eram de que seria muito difícil segurar Robinho depois desse seqüestro. Os dirigentes também não falam sobre o assunto, mesmo porque se alguma negociação estivesse em andamento estaria suspensa até o desfecho do drama vivido prla família de Robinho. O presidente Marcelo Teixeira deu por encerrado esse assunto da transferência de Robinho semana atrás e não fala mais nisso. Mas um fator era apontado por ele que diferenciava a situação de Diego, transferido em agosto para o Porto, e a do atacante. "O Diego queria sair, manifestou essa vontade de jogar no futebol europeu, mas o Robinho e sua família querem permanecer no Brasil na próxima temporada", disse ele recentemente. Para segurar o atleta no Santos, o contrato foi recentemente prorrogado até janeiro de 2008, com uma elevação salarial e mudança na participação de cada um dos lados nos direitos federativos do atleta: 60% pertencem ao Santos, 30 à família de Robinho e 10% ao procurador Wagner Ribeiro. Essa mudança contratual ocorreu logo depois da tentativa do inglês Chelsea de contratar o atacante por 12 milhões de euros. Mas nem o novo contrato inibiu os clubes europeus. O primeiro foi o Benfica, que montou uma operação financeira para adquirir o atleta, depois foi a vez do Atlético de Madrid, que está levando o meia Elano, se interessar por Robinho e na semana passada o Real Madrid entrou na disputa, com um cacife maior. Quem vai levar?