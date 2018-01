Depois do susto, Corinthians vence O Corinthians não precisou brilhar como nas últimas partidas para conquistar a décima vitória consecutiva e a classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Paulista. A equipe levou um susto, hoje, começou perdendo do União São João por 1 a 0, saiu de campo vaiada pela torcida no primeiro tempo, mas conseguiu a virada e acabou ganhando por 3 a 2, com ótima atuação do trio da seleção brasileira, Marcelinho, Ricardinho e Ewerthon. Na última rodada, o time enfrentará o São Paulo e, se vencer, pode até terminar como campeão da primeira fase. O União está eliminado da competição. O Pacaembu recebeu mais de 30 mil corintianos, que viram um time apático na primeira etapa. Logo no início, o zagueiro Andrei acertou a trave de Maurício. Aos 13, saiu o gol do União. O mesmo Andrei cobrou falta de longa distância. O chute parecia não levar perigo, mas o goleiro corintiano falhou. A bola escapou de suas mãos e acabou entrando. "Realmente falhei, o chute não foi tão forte." O time de Wanderley Luxemburgo não conseguia reagir. Paulo Nunes, Ewerthon e Marcelinho eram bem marcados pelos três zagueiros adversários, Aílton Santos, Andrei e Bernardi, que interessa ao Corinthians e pode ser contratado para o segundo semestre. A única boa chance foi numa cobrança de falta de Marcelinho. A bola bateu no travessão. No fim da primeira etapa, os torcedores reclamaram e gritaram "ão, ão, ão, esqueçam a seleção", dando um recado direto aos três jogadores que foram convocados por Emerson Leão para defender o Brasil contra o Peru, quarta-feira, pelas eliminatórias. No intervalo, Luxemburgo esbravejou com seus jogadores e fez duas substituições. Trocou Pereira e Paulo Nunes por Marcos Senna e Gil. Teve sucesso. Parecia que outro time estava em campo com a camisa do Corinthians, o mesmo que atropelou o Botafogo na última rodada. Em um minuto, Ewerthon recebeu de Marcelinho e empatou: 1 a 1. Pouco depois, foi a vez de Ricardinho brilhar e fazer o segundo do Alvinegro. Acertou um belo chute da intermediária, sem chances para Pedro Paulo, que teve boa atuação. O União levava perigo em alguns lances, aproveitando-se do fraco desempenho da defesa corintiana. O time quase empatou num chute de Edu Salles, mas Maurício fez ótima defesa. Em seguida, num contra-ataque, Gil recebeu de Marcelinho e definiu a vitória da equipe de Luxemburgo: 3 a 1. No fim, Andrei ainda descontou por meio de uma cobrança de pênalti, mas não havia mais tempo para o União tentar o empate. Foi o 12.º gol do zagueiro, que se igualou a Washington, da Ponte Preta, na artilharia do campeonato. ?O Corinthians mostrou, mais uma vez, poder de reação, como durante todo o Campeonato Paulista, saindo das últimas posições para as primeiras?, comentou Luxemburgo.