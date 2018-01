Depois dos reforços, São Paulo corta Ao mesmo tempo em que apresentou o zagueiro Diego Lugano, contratado do Nacional, do Uruguai, o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, anunciou que precisa, ao lado da comissão técnica, estabelecer a "medida exata para o elenco". O dirigente quis dizer que, com a chegada de alguns reforços nas últimas semanas, o grupo passou a ter número excessivo de jogadores, uns quatro ou cinco a mais que o necessário - hoje tem cerca de 30 no profissional - e, por isso, alguns cortes terão de ser feitos. De acordo com Gouvêa, além de prejudicial ao trabalho do técnico Oswaldo de Oliveira, o inchaço do elenco provoca gastos desnecessários, que têm de ser urgentemente eliminados. Principalmente porque o clube não vive situação confortável no aspecto financeiro. Deve, por exemplo, prêmio a jogadores. O volante Alexandre e o zagueiro Régis são dois dos que não estão nos planos do São Paulo, mas recebem salários consideráveis. Para a lateral-esquerda, Oswaldo conta com excesso de opções: Gustavo Nery, Fabiano e Jorginho Paulista, recuperado de contusão. "O time tem pela frente o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, é importante contar com bom número de jogadores, mas não adianta ficar com o elenco inchado." Carlos Alberto - Desde o fim do Paulista, já chegaram Souza, Adriano e Rico, todos da Portuguesa Santista, Diego Lugano e, agora, Carlos Alberto, volante do Botafogo. O ex-botafoguense assinará contrato de três anos. Em troca o São Paulo, que adquiriu 20% de seus direitos, cedeu o atacante Dill, outro que não vinha sendo utilizado. O objetivo era empurrar também, para o Rio, Régis, que, no entanto, não aceitou a transferência. Gouvêa afirmou que, na segunda-feira, se reunirá com a comissão técnica para definir o que fazer com a "gordura" do elenco. A preocupação com os gastos o faz, inclusive, adotar novo método de pagamento de bichos. Não dará mais prêmio por vitória aos jogadores e sim pela campanha final. Os atletas, assim, receberão apenas se conquistarem o título brasileiro ou a classificação para a Taça Libertadores de 2004. Novo Dario Pereyra? - Nos últimos meses, Gouvêa pediu a Juan Figer que encontrasse um bom zagueiro. O empresário escolheu Diego Lugano e lhe ofereceu. Mesmo sem conhecê-lo, o presidente decidiu contratá-lo - adquiriu 50% dos direitos. "Confio nas pessoas e também recebi boas indicações." O dirigente disse que o fato de o zagueiro ser uruguaio pesou na decisão.