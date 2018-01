Deportivo avança na Libertadores O Deportivo Cali derrotou nesta terça-feira, na Colômbia, o Emelec, do Equador, por 1 a 0 e garantiu sua classificação para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A equipe colombiana lidera o Grupo 1, com 12 pontos. O River Plate esta em segundo, com 6, Libertad e Emelec somam 4 pontos cada. O gol saiu aos 26 minutos do primeiro tempo. Giovanni García, do Deportivo, bateu uma falta contra o gol equatoriano e, ao tentar desviar a bola, Jorge Rojas acabou marcando gol contra. A quinta rodada será completada na próxima terça-feira. O Libertad, do Paraguai, recebe em casa a equipe argentina do River Plate.