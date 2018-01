Deportivo bate River Plate em Cali O Deportivo Cali estreou nesta quarta-feira com uma boa vitória na Copa Libertadores da América sobre o River Plate, por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo meio-campo Elkin Murillo e pelo atacante Carlos Castillo. Com o resultado, o time colombiano assumiu a liderança do grupo 1, com três pontos. Emelec (Equador) e Libertad (Paraguai) têm um ponto cada.