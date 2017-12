Deportivo Cáli ganha do Nacional O Deportivo Cáli ganhou por 2 a 0 do Atlético Nacional, nesta terça-feira à noite, e abriu uma boa vantagem no jogo de ida deste confronto colombiano pela primeira fase da Copa Sul-Americana 2005. Com isso, o Deportivo poderá perder por 1 a 0 para garantir a classificação. Os gols do jogo foram de Ciciliano, de pênalti, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Rivas, aos 14 minutos do segundo tempo.