Deportivo Cali mantém invencibilidade O Deportivo Cali, da Colômbia, venceu nesta terça-feira o Libertad, do Paraguai, por 1 a 0, em Cali, e manteve a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, com 9 pontos. O único gol da partida foi marcado por Giovanny Hernández, aos 34 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Deportivo lidera invicto o Grupo 1, seguido pelos argentinos do River Plate, com três pontos, o Emelec, do Equador, e Libertad, com 1 ponto cada. Em Montevidéu, os uruguaios do Peñarol derrotaram o Pumas, do México por 2 a 0, pelo Grupo 5 do torneio. Fabian Estoyanoff abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo e Marcelo de Souza, de cabeça, fechou o placar aos 15 da etapa final. O Grêmio, com um jogo a menos, está empatado na liderança com o Peñarol, somando 4 pontos. O time brasileiro pega nesta quinta-feira, em Porto Alegre, os bolivianos do Bolívar, que está empatado com o Pumas, com 3 pontos.