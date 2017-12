Deportivo Cali teme o cruzeirense Alex O meia Alex, do Cruzeiro, é a principal preocupação do Deportivo Cali para o confronto desta quarta-feira, no estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores. Para o time colombiano, é o principal jogo deste ano, classificado como "muito complicado" pelo elenco. "O Alex é a referência do Cruzeiro. Precisamos ter muito cuidado com ele, que é um grande jogador e passou várias vezes pela seleção brasileira", disse o meia Alvaro Domínguez. "Temos de marcá-lo muito bem para impedir que faça suas principais jogadas." Nos últimos cinco jogos, o Deportivo Cali obteve cinco vitórias - quatro pelo torneio local -, marcou 11 gols e sofreu apenas três. Para tentar manter a boa fase, desta vez na competição continental, os colombianos terão a volta do habilidoso meia Mahler Tressor Moreno. Porém, o zagueiro José Mera, lesionado, além do meia Máyer Candelo e do goleador Carlos Castillo, suspensos, não enfrentam o Cruzeiro. As duas equipes já se enfrentaram pela Libertadores em 1974: os brasileiros venceram por 2 a 1, em Belo Horizonte, e perderam por 1 a 0, em Cali.