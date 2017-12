Deportivo Cali vence na Libertadores Pelo Grupo 8 da Copa Libertadores, nesta terça-feira à noite, em Santiago do Chile, o Deportivo Cali, da Colômbia, estreou com importante vitória sobre o Colo Colo por 3 a 2. Para o Deportivo Cali marcaram Candelo, Dominguez e Castillo. Os gols do time chileno foram marcados por Neira.