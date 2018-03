Deportivo Cali vence o Bolívar: 3 a 1 A equipe colombiana do Deportivo Cali derrotou o Bolívar (BOL) por 3 a 1 na noite desta terça-feira, em partida válida pelo Grupo 8 da Copa Libertadores da América. Com esse resultado, o Deportivo assumiu a liderança isolada do grupo. A partida foi equilibrada até quase o final. Mayer Candelo abriu a contagem para o Deportivo aos 28 da etapa inicial. O Bolívar reagiu. Equilibrou a partida e chegou ao empate aos 28 minutos do segundo tempo, com Gutierrez. Só então o Deportivo acordou. Mais determinado, foi para cima do adversário e venceu o jogo com gols de Giovanni Garcia e Moreno, respectivamente, aos 40 e aos 43 minutos. O grupo 8 da Libertadores tem ainda o Colo Colo (CHI) e o Boca Juniors.