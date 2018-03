Deportivo empata com Cruz Azul no México O Deportivo Cali, da Colômbia, conseguiu um empate, na noite desta terça-feira, fora de casa contra o Cruz Azul, do México, por 0 a 0 pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O Deportivo só precisa de uma vitória com um gol de diferença na próxima terça-feira, na Colômbia, para avançar às quartas-de-final da competição, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Santos e Nacional, do Uruguai.