Deportivo goleia e elimina o Milan O Milan sofreu nesta quarta-feira uma das mais humilhantes derrotas de sua história. O atual campeão europeu se despediu da Liga dos Campeões ao levar de 4 a 0 do Deportivo La Coruña, no estádio Riazór. Os italianos haviam feito 4 a 1, no duelo anterior, em Milão, e podiam perder até por dois gols de diferença. O adversário do La Coruña será o Porto, que confirmou sua presença nas semifinais ao empatar com o Lyon por 2 a 2, depois de ganhar por 2 a 0, em Portugal. O outro finalista sairá do confronto entre Monaco e Chelsea. A esboço da tragédia milanesa surgiu aos 6 minutos do primeiro tempo, quando Pandiani abriu o placar. O La Coruña inspirou-se na proeza do Monaco, que despachou o Real Madrid com os 3 a 1 de terça-feira. Por isso, foi para cima do Milan, pressionou e criou chances para aumentar. O prêmio veio aos 35, com Valeron, que aproveitou saída errada de Dida e fez 2 a 0 de cabeça. A empáfia do Milan se manteve inalterada, assim como a euforia do La Coruña. Melhor para os espanhóis, que aos 44 minutos alcançaram o resultado que lhes interessava, com gol de Luque, em finalização à queima-roupa, no ângulo. Nem assim, o Milan despertou. Com a certeza de que poderia fazer um gol salvador, o hexacampeão europeu tratou de não entrar em parafuso - e novamente errou. O La Coruña chegou ao quarto gol com Fran, aos 31 minutos. Só então a equipe italiana se deu conta do tamanho do estrago e buscou o gol de honra, para provocar prorrogação. Como acontece quase sempre em situações como essa, bateu desespero, as jogadas não apareceram e a festa merecida e histórica foi do time espanhol. O Porto não correu risco, como Milan, Real e Arsenal (outro favorito que na terça-feira caiu com os 2 a 1 para o Chelsea). Os portugueses fizeram 1 a 0 com Maniche, aos 6 minutos, mas Luyindula empatou aos 14. No segundo tempo, Maniche marcou de novo (aos 2) e Elber empatou nos acréscimos. O zagueiro brasileiro Edmílson, do Lyon, ainda foi expulso aos 29.