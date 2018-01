Deportivo goleia fora de casa o Emelec O Deportivo Cali, da Colômbia, goleou nesta terça-feira a equipe equatoriana do Emelec por 4 a 0, em Guayaquil, no Equador, mantendo assim a invencibilidade e a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, com seis pontos. Carlos Castillo marcou duas vezes para os colombianos. Giovanny Hernández aumentou e Jairo Patiño completou a goleada. O bicampeão equatoriano continua sem vencer no torneio e soma apenas um ponto. Ainda pelo Grupo 1, nesta quarta-feira, os argentinos do River Plate recebem a equipe paraguaia do Libertad. O River perdeu a primeira partida para o Deportivo e o Libertad empatou com o Emelec.