Deportivo joga para esquecer vexame O Deportivo está traumatizado e tenta descontar na Real Sociedad. A equipe de La Coruña ainda não digeriu a surra de 8 a 3 que levou do Monaco, quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, e procura reagir neste sábado, mas no Campeonato Espanhol. Mas também no torneio doméstico, não vai bem das pernas. Duas semanas atrás estava na liderança, mas perdeu para o Mallorca (2 a 0), empatou com o Murcia (0 a 0) e caiu para 3º, com 22 pontos ? um a menos do que Valencia e Real Madrid. A Real Sociedad, vice-campeã, está com 13 pontos e na 13ª colocação. O jogo, pela 11ª rodada, começa às 18h30, com ESPN/Brasil. Neste sábado também: Athletic Bilbao (14) x Espanyol (5, lanterna) e Zaragoza (11) x Celta (10).