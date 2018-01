Deportivo La Coruña vence Eibar e se consolida em sexto no Espanhol

De pênalti, ele abriu o placar para o Deportivo La Coruña, aos 41 minutos da etapa inicial, e chegou aos 12, em terceiro lugar na lista de artilheiros do Campeonato Espanhol, ao lado de Imanol Agirretxe, da Real Sociedad, e atrás apenas de Neymar, com 14, e Luis Suárez, com 13, ambos do Barcelona.

O segundo gol do time da casa saiu aos 29 minutos e foi marcado por Alejandro Arribas. O triunfo deste sábado deixou o Deportivo La Coruña na sexta colocação com 26 pontos. Assim, também se distanciou do Eibar, que soma 21 pontos e está em décimo lugar.

Também neste sábado, no clássico de Sevilha, Real Bétis e Sevilla não saíram do 0 a 0. O confronto foi tenso, tanto que a arbitragem distribuiu 12 cartões amarelos. O Sevilla teve as principais chances de gol do jogo, com Kevin Gameiro, mas acabou parando no goleiro Antonio Adam. O resultado deixou o Sevilla na sétima colocação, com 23 pontos, três a mais do que o Betis, em 11º lugar.

Com os mesmo 20 pontos do Betis, mas na 12ª colocação, o Espanyol superou neste sábado o Las Palmas por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Felipe Caicedo, aos 22 minutos do segundo tempo. O Las Palmas é o vice-lanterna com apenas 13 pontos.