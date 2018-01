Deportivo perde e se complica A derrota para o Celta, por 2 a 1, no clássico da galícia, neste sábado, deixou o vice-líder Deportivo La Coruña, do brasileiro Djalminha, mais longe da liderança do campeonato espanhol. Agora, o Real Madrid ficou oito pontos à frente e ainda tem um jogo a menos. Neste domingo, o time de Roberto Carlos enfrenta o Zaragoza. Valéron abriu a contagem para o La Coruña, mas o iugoslavo Goran Djorovic e o russo Alexander Mostovoi marcaram os gols da virada do Celta.