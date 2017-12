Deportivo Táchira derrota Nacional: 3 a 0 O Deportivo Táchira deu um passo importante para alcançar as quartas-de-final da Taça Libertadores, ao derrotar, nesta terça-feira, em San Cristóbal, o Nacional, do Uruguai, por 3 a 0, no jogo de ida das oitavas-de-final. Rondón aos 3 minutos de jogo abriu o placar para a equipe venezuelana. Aos 41, Panigutti ampliou a vantagem. Beraza, aos 22 da etapa final, completou a vitória. No segundo jogo, dia 13, em Montevidéu, o Deportivo Táchira poderá perder por até dois gols de diferença.