Deportivo Táchira e Colón vencem na Libertadores

Mesmo com um jogador a menos, o Deportivo Táchira derrotou o Libertad por 1 a 0, em partida disputada na cidade de San Cristóbal, na Venezuela. O gol do triunfo foi marcado pelo atacante Armando Maita, aos 27 minutos do primeiro tempo, com um chute cruzado de esquerda, sem chance de defesa para o goleiro Bernardo Medina.

O vencedor do confronto vai entrar no Grupo 4 da Libertadores, que conta com Lanús, da Argentina, Blooming, da Bolívia e Universitario, do Peru. O duelo decisivo será disputado em 2 de fevereiro, no Paraguai.

Em Santa Fe, na Argentina, o Colón venceu o Universidad Católica, do Chile, por 3 a 2. Nieto, Fuertes e Bertoglio marcaram para o time argentino. Morales fez os dois gols do time chileno no duelo.

A definição do time classificado para a chave de grupos sairá no dia 9 de fevereiro, quando as duas equipes vão se enfrentar no Chile. O vencedor do confronto será um dos adversários do Flamengo no Grupo 8, que ainda conta com Caracas, da Venezuela, e Universidad de Chile.

A fase preliminar da Libertadores prossegue nesta quarta-feira com três partidas: Aurich (Peru) x Estudiantes (México), Real Potosí (Bolívia) x Cruzeiro (Brasil) e Newell''s (Argentina) x Emelec (Equador).