Deportivo Táchira embarca para Brasil O Deportivo Táchira da Venezuela viajou neste sábado a São Paulo, onde na próxima quinta-feira enfrenta o Palmeiras pela segunda rodada do grupo 4 da Copa Libertadores. O Táchira lidera o grupo com três pontos graças à sua vitória sobre o Santo André por 1-0. O Palmeiras, por sua vez, tem um ponto, obtido do empate em 1-1 com o Cerro na última quarta, no Paraguai. Caso não tenha problemas de última hora, o técnico César Farías deverá mandar a campo a seguinte equipe: Dudamel; Pedro Boada, René Kloker, Wilfredo Alvarado e Johnny González; Héctor Pablo Bidoglio, Chacón, Carlos Muñoz e Giovanny Pérez; Oswaldo Brondo e Rondón.