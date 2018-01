Deportivo vence; Barcelona só empata Com um gol de cabeça de Francisco González, o Deportivo La Coruña, do brasileiro Djalminha e atual campeão espanhol, venceu neste domingo, em casa, o Espanyol por 1 a 0, chegou a 60 pontos e diminuiu para nove a distância que o separa do líder da competição, o Real Madrid. O time do brasileiro Roberto Carlos tem 69, já que na abertura da rodada, sábado, apenas empatou com o modesto Osasuna, por 1 a 1, em casa. Já o Barcelona, na estréia de Carlos Rexach como treinador, demonstrou os mesmo problemas que vêm comprometendo sua campanha na atual temporada: falta de arremates e deficiência defensiva. Por isso, não foi além de um empate, também por 1 a 1, com o Celta, de Vigo. A torcida catalã não gostou do resultado, mas mesmo assim aplaudiu os jogadoresadversários no fim do jogo, reconhecendo o esforço. O time do brasileiro Rivaldo está na quinta colocação, com 52 pontos, logo atrás do Mallorca e do Valencia, que somam 56. A situação da equipe da catalunha ficou complicada no campeonato, uma vez que faltam apenas seis rodadas para o encerramento da fase de classificação. Outros resultados: Athletic Bilbao 2 x 0 Alavés, Racing Santander 1 x 1 Rayo Vallecano, Mallorca 2 x 1 Zaragoza, Málaga 2 x 2 Oviedo, Numancia 1 x 3 Villarreal, Las Palmas 2 x 1 Real Sociedad. No sábado: Valencia 1 x 0 Valladoilid.