Deputado cobra explicações sobre Citadini O que era uma ameaça contra Antonio Roque Citadini já é uma realidade. O deputado Wágner Salustiano (PSDB-SP) enviou um requerimento ao presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, via Assembléia Legislativa, pedindo explicações sobre as atividades do dirigente do Corinthians no TCE. O deputado quer saber como o vice-presidente de futebol do Corinthians consegue conciliar suas funções no clube com a de conselheiro no TCE. No requerimento, Salustiano faz uma série de perguntas que devem ser respondidas pelo presidente do Tribunal. "Tivemos o cuidado de não especificar o nome do presidente para evitar atraso no processo", explicou Salustiano. "Dessa forma, mesmo que o presidente do TCE esteja de licença, o presidente em exercício terá de responder às nossas perguntas." Entre as principais questões levantadas por Salustiano no requerimento estão: A) Qual é a carga horária dos conselheiros do TCE, especificando dias, horas e os meses? B) Quantas faltas por mês e por ano pode ter um conselheiro do TCE com ou sem justificativa? C) Quantas licenças por ano um conselheiro do TCE pode pedir? D) Qual foi a freqüência do conselheiro Antonio Roque Citadini nos últimos 24 meses? E) Se Roque Citadini tem outras funções (remuneradas ou não) além de seu cargo como conselheiro no TCE? F) O requerimento pede para especificar nomes e cargos (inclusive os de confiança) que compõem o gabinete do conselheiro Citadini. "Quero saber como o conselheiro Citadini consegue administrar as suas funções no TCE e no Corinthians, tantas são as viagens que ele tem feito pelo clube?", acrescentou o deputado. Citadini está acompanhando o Corinthians numa viagem à Rússia, onde o time fará um amisotoso contra o Saturn Ramenskoye, domingo, às 11h, horário de Brasília.