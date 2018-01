Deputado pede CPI no Flamengo O deputado Eider Dantas (PFL) encaminhou, nesta quinta-feira, à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) um pedido de urgência para a votação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará a atual situação do Clube de Regatas do Flamengo. Em no máximo 15 dias, a comissão deve estar constituída e instalada. Eider Dantas é conselheiro do Flamengo e, como autor da proposta, será o presidente da CPI. A decisão do parlamentar ganhou apoio de outros 30 deputados. Enquanto isso, nesta sexta-feira à noite deverá acontecer uma reunião entre os poderes do clube. O presidente do Conselho Deliberativo, Gilberto Cardoso, nega que esse encontro seja para discutir uma provável saída do presidente Edmundo dos Santos Silva. "Fui convidado, mas não tenho maiores detalhes. Não estou tendo complacência com o Edmundo. Tenho que seguir o estatuto", afirmou Gilberto. "A oposição quer ver sangue, impeachment. O foco principal da reunião será o Flamengo."