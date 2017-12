Deputado quer indiciamento de Eurico Antes mesmo da apresentação do relatório da CPI da CBF/Nike, que pede o indiciamento de mais de 30 pessoas entre dirigentes, jogadores e empresários do futebol brasileiro, o deputado Geraldo Magela (PT-DF) prometeu apresentar um voto em separado para incluir no relatório do deputado Sílvio Torres (PSDB-SP) um parágrafo pedindo o indiciamento do deputado Eurico Miranda (PPB-RJ) "que não conseguiu explicar porque razão endossou um cheque de US$ 110 mil destinado ao Clube de Regatas Vasco da Gama". Segundo Magela, apesar de ter 700 páginas e pedir o indiciamento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, por evasão de divisa, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, "o presidente do Vasco não pode sair impune dessa CPI", disse Magela. Já o relator da Comissão, Sílvio Torres, disse que não era função da CPI investigar clubes. "Nós constatamos de fato que o deputado Eurico Miranda endossou o cheque, mas até pedir o indiciamento dele seriam necessárias outras investigações que o tempo não vai permitir", lamentou Torres. Segundo apurou a Agência Estado, a bancada da bola ameaça trocar o relator da CPI porque Sílvio Torres está pedindo o indiciamento Ricardo Teixeira. De acordo com um desses deputados, "não há qualquer prova contra o presidente da CBF".