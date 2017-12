Deputado quer São Caetano na Liga A Câmara dos Deputados poderá estar ocupada em breve com mais uma CPI relativa ao futebol. É esse o plano do deputado federal Jair Meneghelli (PT-SP), que pretende mobilizar seus colegas de trabalho em Brasília para garantir a inclusão do São Caetano na recém-criada Liga Rio-São Paulo. E garante que não está fazendo politicagem: "Faço o meu trabalho. Se as pessoas acharem interessante e votarem em mim, melhor. Mas eu podia muito bem ser um deputado de Minas tomando essa iniciativa." Leia mais no Jornal da Tarde