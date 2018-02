Deputados indignados com Mustafá Deputados que estiveram na reunião de ontem (29) entre representantes dos clubes de futebol e do INSS ficaram indignados com a postura do presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi. O dirigente afirmou que preferia pagar o bicho dos jogadores a acertar as contas com a Previdência. Um dos deputados que faz parte da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, onde foi realizada a reunião, disse que "Mustafá poderia ser preso pelo que disse". O deputado Alexandre Cardoso (PSB-RJ), que pediu a convocação da reunião, estava indignado com o palmeirense. "Prefiro acreditar que ele tenha falado isso com a emoção, e não com a razão". Para ele, o INSS deve ser mais rigoroso com clubes e federações, que devem mais de R$ 404 milhões. O Palmeiras é o sexto maior devedor. O Corinthians é o único grande que não deve à Previdência. "Em alguns casos, está claro que os clubes não vão pagar a dívida nunca. O Flamengo, por exemplo, tem uma dívida enorme. Em outros casos, são clubes que nem tem patrimônio. Precisa ao menos haver uma programação de pagamentos. Na época do aumento do salário mínimo, dizem que o aumento não é maior por causa do rombo da Previdência. Mas não se faz nada com os devedores", disse o deputado carioca. Para ele, os clubes continuam burlando a Previdência. A lei diz que 5% das receitas dos clubes devem ir para o pagamento da dívida, mas que nunca entrou nos cofres do INSS dinheiro de contratos de direito de imagem dos clubes. Para o deputado Ribamar Alves (PSB-MA), que também faz parte da comissão especial da Câmara que analisa o Estatuto do Desporto, a frase de Mustafá foi infeliz. "Isso é cultural no Brasil. As pessoas preferem sonegar do que pagar. Mas não é bom ouvir isso de um dirigente de um clube tão grande, de uma pessoa pública." Ribamar acha que o problema dos clubes é grave, mas é contra uma ajuda federal como o Proer (programa do governo Fernando Henrique que injetou dinheiro em bancos a beira da falência). "Não pode haver Proer, mas sim uma renegociação da dívida."