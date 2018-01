Dérbi campineiro terá 600 policiais O clima que antecede o dérbi de número 176 é de absoluta tranqüilidade, abrindo a perspectiva de que a rivalidade entre Ponte Preta e Guarani ficará restrita ao gramado do estádio Moisés Lucarelli. O próprio comando da Polícia Militar adotou uma postura mais discreta na divulgação das medidas tomadas para garantir a integridade dos torcedores. Mas o policiamento será reforçado e semelhante ao feito no último dérbi, dia 23 de fevereiro. Nas últimas duas semanas, a PM promoveu reuniões isoladas com dirigentes e torcidas organizadas dos dois clubes. A promessa é da repetição do esquema de segurança usado no último confronto, com saldo bastante positivo. Cerca de 600 policiais vão ser envolvidos no esquema especial, incluindo homens da Tropa de Choque, da Cavalaria e do Canil. O pessoal de Trânsito vai auxiliar o trabalho da Setec - órgão municipal - no controle do trânsito local. A venda de ingressos continua sendo boa. Os bugrinos compraram 1.700 ingressos, praticamente a metade do que foi liberado - 3.300. Os pontepretanos compraram perto de 5.500 ingressos, de um total de 14.300. Como os bilhetes serão vendidos, por determinação da PM, somente até sexta-feira, as duas diretorias vão abrir as bilheterias até as 20 horas.