Dérbi com ingresso grátis no Interior A festa de aniversário dos 149 anos de fundação da cidade pode ganhar uma atração especial: o dérbi entre América e Rio Preto, válido pelo Campeonato Paulista da Série A-2. A idéia é do prefeito Edinho Araújo (PPS), que pretende conseguir junto à Federação Paulista de Futebol a liberação dos portões para os torcedores locais. O jogo está marcado para o estádio "Anísio Haddad", do Rio Preto, conhecido como Verdão, no dia 18 de março. Mas a fundação de São José do Rio Preto, distante 380 quilômetros da capital, é comemorada dia 19, segunda-feira, que será feriado municipal. Os dois times da cidade são destaques dentro da série A-2. O América, conhecido como Diabo, lidera a competição, com 13 pontos, sonhando em voltar à elite paulista depois de ser rebaixado na temporada passada. O Rio Preto, com oito pontos, ocupa a sexta posição e, em princípio, planeja realizar uma boa campanha. A sexta rodada classificatória da Série A-2 será disputada no próximo final de semana, depois de duas semanas de folga. O campeonato é disputado em turno e returno corridos e os dois primeiros colocados vão ascender à Série A-1 em 2002.