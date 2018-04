Dérbi de Manchester é cancelado em Pequim por tempo ruim

O duelo entre Manchester United e Manchester City, que travariam clássico nesta segunda-feira pelo torneio amistoso chamado de International Champions Cup, foi cancelado por causa de condições muito ruins de tempo em Pequim. A chuva forte prejudicou ainda mais a condição do já criticado gramado do Estádio Nacional, que abrigaria o confronto válido pela pré-temporada dos dois clubes ingleses.

Por meio de um comunicado, os organizadores do torneio amistoso disseram que a decisão foi tomada para garantir a segurança física dos jogadores dos dois times, em comum acordo com os dois clubes, com a Associação Chinesa de Futebol e com a administração do estádio, que foi a principal sede de competições dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

Para completar, a organização da competição amistosa avisou que o duelo não será remarcado para outra data por causa de "programações de viagem e compromissos esportivos planejados" do United e do City nesta pré-temporada dos dois clubes.

O adiamento do amistoso também evitou a realização do primeiro confronto entre José Mourinho e Pep Guardiola como respectivos novos técnicos do United e do City, que contrataram os dois badalados treinadores e contam com elencos poderosos para almejar o título de todas as competições que disputarem na próxima temporada europeia.

Na última sexta-feira, em outro jogo válido pela International Champions Cup, realizado em Xangai, na China, o Borussia Dortmund goleou o Manchester United por 4 a 1. Dois dias antes, o Manchester City foi batido por 1 a 0 pelo Bayern de Munique, na casa do rival alemão, em outro amistoso desta pré-temporada.