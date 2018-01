Dérbi de Rio Claro é atração na B1 O dérbi da cidade de Rio Claro, entre Velo Clube e Rio Claro é o grande destaque da 26ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão - que será completada neste domingo. O Velo já participou até da elite paulista na década de 70, mas agora quem está em vantagem é o rival Rio Claro, líder com 48 pontos, contra 37 pontos do Velo. O jogo começa às 15 horas. Confira os jogos deste domingo: 10 horas - Tupã x Guarulhos, 10h30 - Palestra x Monte Azul; 11 horas - XV de Caraguá x Santa Ritense, 15 horas - Fernandópolis x Mauaense, Batatais x Linense e Velo Clube x Rio Claro. Pela Série B2, o líder Ecus é favorito, em casa, diante da Pirassununguense. O vice-líder Corinthians vai até Jales enfrentar o Jalesense. Confira os jogos da 26ª rodada neste domingo: 11 horas - Radium x Ponte Preta B; 15 horas - Capivariano x Joseense, Jalesense x Corinthians B, Penapolense x Paulista, ECUS x Pirassununguense e Palmeirinha x Elosport.