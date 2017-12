Dérbi de Rio Preto, atração na Copa Estado Seis jogos darã continuidade neste sábado à tarde à 12ª rodada da Copa Estado de São Paulo. O grande destaque fica para o dérbi entre Rio Preto e América, às 15 horas, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, válido pelo Grupo 3. Com 12 pontos, o Rio Preto espera manter o bom rendimento apresentado na última rodada, quando goleou a Paraguaçuense por 6 a 1. O América, com dois pontos a mais, pensa da mesma maneira, já que o time também vem em ascensão e venceu seu último compromisso sobre o até então líder Olímpia por 3 a 1. Pelo Grupo 1, Nacional e Santo André fazem o clássico da Grande São Paulo no Estádio Nicolau Alayon, às 15 horas. O time da capital, com apenas cinco pontos, tenta, desesperadamente, abandonar a marca negativa de não ter vencido na competição. O time do ABC, líder, com 30 pontos, tenta desbancar mais um adversário e seguir com a melhor campanha. No Grupo 2 Rio Claro e Palmeiras-B jogam às 15 horas no estádio Augusto Schimidt Filho. Os donos da casa, com 13 pontos, acreditam estar voltando a trilhar o caminho das vitórias e com isso, seguindo com o sonho da classificação à segunda fase. Já a filial do Palmeiras busca a reabilitação na competição, tentando retornar à ponta. Ainda no sábado, mas no Grupo 4, Taguaritinga e Comercial fazem o duelo dos opostos no estádio Dr. Adail Silva, às 15 horas. O CAT, com cinco pontos, espera abandonar a lanterna conquistando sua segunda vitória na Copinha. O difícil será bater o Comercia l, líder da chave, com 26 pontos. Eis os confrontos da 12ª rodada: Sábado - 15 horas - Nacional x Santo André; Rio Claro x Palmeiras-B; Noroeste x Paraguaçuense; Rio Preto x América; Taquaratinga x Comercial; 16 horas - Inter de Bebedouro x Matonense; Domingo - 11 horas - São Paulo-B x Juventus; Sorocaba x São Caetano-B; ECO x São Bento Ituano x XV de Piracicaba; Rio Branco x XV de Jaú; Mirassol x Marília-B; 11h15 - Barretos x Francana; 15 horas - Olímpia x Araçatuba; Jaboticabal x Sertãozinho.