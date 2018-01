Dérbi de vida ou morte em Milão Inter e Milan não podem nem empatar no dérbi que disputarão amanhã em Milão, na abertura da 28ª rodada do Campeonato Italiano. A Inter tem cinco pontos a menos que a Juventus - que domingo jogará fora de casa contra o Bologna - e o Milan está em terceiro, a oito pontos da equipe de Turim. A vitória é o único resultado que interessa aos dois para manter a esperança de ainda lutar pelo título. "Em 99, quando fomos campeões pela última vez, tiramos uma diferença de sete pontos nas últimas sete rodadas. Temos de continuar acreditando em nossas forças e estar prontos para aproveitar os eventuais tropeços da Juventus", disse Paolo Maldini, capitão do Milan. "Não podemos dar chance para a Juventus escapar mais. Os dois times precisam vencer e por isso acredito que o jogo será espetacular", afirmou Vieri, atacante da Inter. O problema do Milan parece ser justamente a falta de confiança. Depois de virar o primeiro turno na liderança isolada, o time despencou no segundo e não consegue voltar aos trilhos. Na segunda parte do campeonato, conseguiu apenas 10 pontos em 13 rodadas, um índice mais comum a equipes que lutam contra o rebaixamento. O ataque também parou de funcionar e o resultado é que o time fez apenas três gols nos últimos seis jogos. O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com três titulares: o lateral-esquerdo Kaladze, o volante Pirlo e o meia Seedorf - o holandês sofreu uma lesão no joelho direito durante a partida de quarta-feira contra o Ajax, pela Copa dos Campeões, e nãojogará mais nesta temporada. Ele faz mistério, dizendo que pode haver surpresas na escalação, mas o mais provável é que arme o meio-de-campo com Gattuso, Ambrosini, Rui Costa e Serginho, deixando Shevchenko e Inzaghi no ataque. Rivaldo, mais uma vez, ficará no banco. "Quero um time com a mesma mentalidade que mostramos no dérbi do primeiro turno, quando vencemos por 1 a 0", afirmou o treinador. Vieri - A Inter jogará completa. O técnico argentino Héctor Cúper decidiu colocar o uruguaio Recoba no lugar de Crespo, que ficou dois meses parado por causa de uma lesão muscular e ainda não recuperou a forma física. "Por mim eu jogaria sempre, mas reconheço que não estou no mesmo ritmo dos outros jogadores. Contra o Valencia (quarta-feira, pela Copa dos Campeões), a velocidade do time era uma e a minha era outra", disse Crespo. Vieri lidera com folga a tabela de artilheiros do campeonato - marcou 24 gols, contra 14 de Inzaghi, que está em segundo lugar - e tem como objetivo quebrar o recorde de gols na competição que pertence ao argentino Angelillo, autor de 33 pela Inter na temporada 58/59. No outro jogo de amanhã, o Como receberá o Perugia. Domingo haverá sete partidas: Atalanta e Reggina; Empoli e Chievo; Modena e Lazio; Roma e Parma; Torino e Piacenza; Udinese e Brescia; Bologna e Juventus.