Dérbi deverá ser no Moisés Lucarelli Às vésperas do dérbi entre Ponte Preta e Guarani, o Estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso, ainda corre o risco de ser interditado. Um problema nas tubulações de esgoto resultou em uma enorme cratera em frente ao estádio. A Sanasa, empresa municipal responsável pela execução da obra, garante que tudo deverá ficar pronto ainda nesta quarta-feira. Curiosamente o problema já se estende desde o ano passado, mas só com a proximidade de um possível confronto entre as duas torcidas de Campinas é que fez a Prefeitura tomar as providências necessárias. Máquinas da empresa, nesta tarde, passaram uma camada fina de asfalto sobre a área. Os arremates finais estão previstos para esta quarta-feira, inclusive uma limpeza geral nos arredores do estádio que está repleto de pedras, que poderiam ser usadas como armas pelos torcedores. Com os problemas fora de campo resolvidos, a diretoria da Ponte Preta anunciou que 17.600 ingressos serão colocados à venda, sendo 3.300 para a torcida do Guarani. O técnico Abel Braga terá dois problemas para escalar o seu time. Os laterais Marquinhos e Ronildo, suspensos, não enfrentam o Guarani. Os prováveis substitutos devem ser Mantena e Alan, respectivamente.