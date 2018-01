Dérbi em Campinas alerta PM Para evitar tumultos como os ocorridos no dia 28 de outubro, a Polícia Militar de Campinas já adiantou que colocará 470 soldados em ação, dentro e fora do estádio Moisés Lucarelli, domingo cedo, para a partida entre Ponte Preta e Guarani, pela última rodada do Campeonato Paulista. O último duelo entre as equipes ainda é lembrado pela confusão armada nas arquibancadas do Brinco de Ouro e brigas nas ruas. Um confronto entre torcedores da Ponte Preta e Polícia Militar resultou em pelo menos 50 feridos, sendo cinco em estado grave. Na ocasião, o alambrado que separa a arquibancada do fosso cedeu e torcedores despencaram de uma altura de mais de dois metros. Com atraso de 15 minutos, o último dérbi marcou o início de uma nova época para a Ponte. O clássico campineiro entrava, mais uma vez, para a história e quebrava um tabu que parecia infindável para a torcida ponte-pretana. No dia 28 de outubro, com uma goleada em alto estilo, de virada, a Ponte Preta venceu o Guarani, por 4 a 2 . A Ponte mandou para o espaço um jejum de 15 anos sem vitórias sobre seu maior rival e de 25 anos em campeonatos brasileiros. A vitória trouxe mais benefícios para o vencedor que, de quebra, deu passo decisivo rumo a sua classificação para a próxima fase do Brasileirão 2002, perdida nas duas últimas rodadas. O Bugre chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas proporcionou a chance de a Ponte virar o placar e caiu no Brasileirão, ficando oito partidas seguidas sem vitórias no torneio, igualando a marca de 1992. Mas a partida de domingo é praticamente um duelo de opostos. O Guarani precisa vencer para garantir sua classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista, enquant à Ponte Preta, só resta estragar a festa do rival, já que não tem mais chances de classificação e se prepara para disputar o rebolo. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira. Estão reservados aos bugrinos 3.300 bilhetes contra 14.700 para os ponte-pretanos. O preço da arquibancada é de R$ 10.