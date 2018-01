Dérbi em Campinas deixa PM alerta A tensão toma conta de Campinas antes da realização do dérbi. Temendo que se repitam cenas tristes, como os tumultos ocorridos no dia 28 de outubro passado no estádio Brinco de Ouro - quando mais de 50 pessoas ficaram feridos num confronto entre torcedores da Ponte e a PM e também por causa da queda de um alambrado -, a Polícia Militar destacará 470 homens para fazer a segurança da partida deste domingo entre Guarani e Ponte Preta. O grande objetivo é evitar tumultos, dentro e fora do estádio Moisés Lucarelli. As ruas próximas serão isoladas, haverá um rígida revista nos portões e a cobertura do Batalhão de Choque, Canil e Cavalaria. Mas o clássico também abre espaço para a solidariedade. O Guarani reverteu toda a renda da sua cota com a venda de ingressos para o dérbi para os desabrigados da enchente na cidade, ocorrida na segunda-feira. Junto com seu patrocinador, a Medial Saúde, o clube trocou 1 quilo de alimento não-perecível por um ingresso para o clássico. Na sexta-feira à tarde, todos os 3.300 bilhetes que estavam à disposição do Guarani se esgotaram. A má campanha desestimulou a torcida da Ponte, que tem à disposição 14.700 ingressos.