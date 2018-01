Dérbi em clima de paz e pouco público O excesso de cuidados, por parte da Polícia Militar e dos clubes, acabou esvaziando o dérbi de número 175 - vitória por 3 a 1 do Guarani sobre a Ponte Preta, neste domingo, no Moisés Lucarelli. Apenas 8.803 torcedores pagaram ingresso e os 470 policiais destacados para garantir a segurança não tiveram muitos problemas. Estrategicamente distribuídos, dentro e fora do estádio, os PMs não registraram grandes tumultos, assegurando o título simbólico, proposto antes do jogo, de "dérbi da paz". Seguindo o rígido esquema de segurança armado durante a semana, o comando da PM não atendeu o pedido da diretoria da Ponte, que pretendia vender ingressos na manhã deste domingo. Muitos torcedores ainda estiveram nas bilheterias do estádio, com a esperança de comprarem suas entradas. Mas não conseguiram. Sorte dos poucos cambistas que foram ao Moisés Lucarelli. Eles estavam vendendo ingressos de arquibancada por R$ 20,00, o dobro do preço normal. Nos vestiários, o técnico Giba elogiou a garra e união dos jogadores do Guarani. Do outro lado, o treinador Abel Braga apenas lamentou as falhas individuais do time da Ponte, o que, segundo ele, foi decisivo para a derrota. Com o time eliminado e o rival classificado, ainda mais com a vitória no dérbi e dentro do Moisés Lucarelli, a torcida da Ponte não perdoou os jogadores e o técnico Abel Braga. Todos foram vaiados ao final da partida. Mesmo porque, esta vitória do Guarani, por 3 a 1, foi a maior dentro do Moisés Lucarelli desde 29 de março de 1953, quando a Ponte foi derrotada pelo rival por 5 a 2. Além disso, já faz 20 anos que o Guarani não perde no estádio da Ponte.