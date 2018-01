Dérbi faz Guarani mudar as regras Sabendo da importância que é disputar o clássico contra a Ponte Preta, o gerente de futebol do Guarani, o ex-jogador Neto, já divulgou uma cartilha com normas para serem seguidas à risca pelos jogadores do seu time. Para evitar o clima de rivalidade que toma conta das ruas de Campinas nestas ocasiões, todo o elenco ficará concentrado a partir desta quarta-feira para a partida de sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Além disso, nenhum atleta poderá dar entrevistas de quinta-feira até o horário da partida. "Não disse que não eram para dar entrevistas, apenas pedi bom senso por parte deles. Todos os repórteres têm os telefones dos jogadores e, se conseguirem falar, tudo bem", despistou o gerente Neto. Com relação ao time, Pepe contabiliza ainda os dois desfalques no meio-de-campo: Reinaldo, na seleção Sub-20, e Emerson, expulso contra o Santos. Os substitutos prováveis são, respectivamente, Esquerdinha e Leandro Guerreiro.