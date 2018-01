Dérbi faz Guarani não pensar no Santos O Guarani enfrenta o Santos, quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, mas desde já só tem olhos para o clássico local contra a Ponte Preta, no próximo sábado, dia 11, no estádio Brinco de Ouro. Por conta do dérbi, o volante Émerson garantiu estranhamente não reunir condições para a partida. "Não tenho condições de pegar o Santos. Voltei a sentir dores na minha contusão antiga e não vou jogar na Vila", decretou momentos após a vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, em Campinas. O departamento médico simplesmente ratificou a decisão do jogador. O time de Campinas chegou aos 49 pontos, manteve a nona posição e confirmou sua força em casa, onde já venceu 12 vezes, com aproveitamento de 76,4%, igual a Criciúma e Cruzeiro. Outros dois desfalques estão confirmados: o zagueiro Juninho e o meio-campo Simão, suspensos. Por outro lado, o goleiro Jean pode ser a novidade, depois de cumprir dois meses de suspensão por causa de agressão verbal ao árbitro baiano Lourival Dias Filho, na partida em que o time campineiro foi goleado pelo Fluminense, por 5 a 2, no Maracanã. Jean pode voltar contra o Santos para que seja avaliado e retome o ritmo de jogo. Mas, claro, ele tem a preferência para jogar o dérbi no lugar de Fernando, que atuou 10 jogos e cumpriu bem seu papel de reserva. O técnico Barbieri deixou para definir o time após o treinamento previsto para terça-feira cedo. Bruno Quadros, após cumprir suspensão, volta no lugar de Juninho, enquanto o reserva Nenê segue no time. No meio-campo, Rafael deve substituir Simão. O atacante Rodrigão cumpriu suspensão e será opção no banco. O lateral-esquerdo Gilson e o meia Marquinhos ainda continuam sem condições de jogo. A preocupação pelo dérbi é total. O time viaja para Santos nesta terça-feira e continua na Baixada Santista até quinta-feira, onde treinará para o clássico. Na sexta-feira a equipe volta a Campinas, onde faz um treino secreto pela manhã.