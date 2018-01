Derbi sorocabano na Série A II A oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A2 será completada nesta quinta-feira, às 20h30, com o dérbi sorocabano entre Atlético Sorocaba e São Bento. O jogo será realizado no Estádio "Walter Ribeiro", em Sorocaba, e terá transmi ssão ao vivo pela ESPN-Brasil. Além de clássico, o jogo também decidirá quem será o líder do Grupo 2 da competição. O Atlético é o primeiro colocado, com 13 pontos, enquanto o São Bento é o segundo, com 11. O São Bento também tentará a revanche no dérbi, já que no primeiro turno foi derrotado pelo rival por 2 a 1. Com a vitória, o Atlético assumiu a liderança do grupo, que até então era do São Bento. "Como qualquer clássico será um jogo equilibrado, mas vamos fazer o possível para vencer", explicou o técnico Abelha, do São Paulo, ex-goleiro do São Paulo na década de 80. Do lado do Atlético, o técnico João Martins mantém a confiança de sempre: "O time está jogando bem e precisa manter o ritmo", argumenta. A rivalidade entre os dois clubes reascendeu nos últimos anos o futebol de Sorocaba, distante 70 quilômetros da capital e com 600 mil habitantes. O São Bento é um dos clubes mais tradicionais do interior, enquanto o Atlético tem menos 12 anos de vida e funciona impulsionado pelo investimento da polêmica seita do Reverendo Moon.