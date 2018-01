Dérbi tem venda de ingressos prorrogada Mesmo com a diretoria da Ponte Preta pedindo uma carga de apenas 17.600 ingressos para o dérbi contra o Guarani (a capacidade do estádio Moisés Lucarelli é de 20.028 torcedores), a expectativa de casa cheia para assistir o 176º encontro entre os dois rivais deve frustrar os dirigentes de ambos os clubes. Em princípio, os ingressos seriam vendidos até as 20 horas de sexta-feira, mas o prazo foi prorrogado até às 11 horas deste sábado. A intenção é que o número de torcedores se aproxime dos 17 mil, o que é muito improvável. Até a sexta-feira apenas oito mil bilhetes foram vendidos nas bilheterias dos dois clubes. Para atrair a torcida, a diretoria da Ponte resolveu contagiar a sua torcida abrindo os portões do estádio e ainda baixou o preço dos bilhetes de R$ 15, para R$ 10. Até o final da noite os ponte-pretanos tinham comprado 7.500 ingressos, enquanto os bugrinos 2.300. O esquema de segurança deve reunir cerca de 400 policiais e será semelhante ao último confronto realizado dia 23 de fevereiro, no próprio Majestoso. Na ocasião não houve nenhum registro mais grave. Além disso, o gerente de futebol do Guarani, Neto, e o coordenador técnico da Ponte, Ronaldão, apostaram 20 cestas básicas. No caso de empate os dois ex-jogadores vão dividir os custos e doar os alimentos à Casa da Sopa, entidade assistencial de Campinas.