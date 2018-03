Dérbis regionais na rodada da Série A2 A sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A2 será disputada nesta quarta-feira, com a realização de oito jogos. Os principais destaques ficam para os dérbis regionais do Grupo 1 entre Comercial x Francana e Bandeirante x Araçatuba, ambos a partir das 20h30. No estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, o Comercial (vice-líder - 10) quer apagar a má impressão deixada na derrota diante do Araçatuba, por 1 a 0, contando com o apoio de seus torcedores. Por outro lado, a Francana (líder - 15 pontos), ainda abalada pela derrota frente ao Olímpia (1 a 0), busca a reabilitação. Em Birigüi, no estádio Pedro Marin Berbel, o Bandeirante (quarto colocado - 9 pontos) luta pela reabilitação, já que no último jogo foi derrotado pelo Rio Preto por 3 a 1, fora de casa. O Araçatuba (quinto - 8) está animado pela boa vitória sobre o Comercial e tenta entrar na zona de classificação. Ainda no Grupo 1, também às 20h30, o Taquaritinga (terceiro - 10) busca sua terceira vitória consecutiva diante do Rio Preto (lanterna - 3), no estádio Adail Silva, em Taquaritinga. Olímpia (penúltimo - 7) e Botafogo (sexto - 7) fazem o duelo dos desesperados no Estádio Tereza Breda, em Olímpia. Pelo Grupo 2, às 15 horas, o Bragantino (lanterna - 2) recebe o Taubaté (terceiro - 9) em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, do Nacional. O clube de Bragança Paulista ainda está impedido de atuar no estádio Marcelo Stéfani, interditado pelo Ministério Público e que passa por reformas de adequação ao Estatuto do Torcedor. O time ainda fará outros dois jogos fora de casa, contra o Flamengo, dia 6, em Guarulhos, e dia 17 de março contra o São José, na capital, de novo, em partida válida pela terceira ro dada e adiada. Às 20h30, o São José (penúltimo - 4) encara a Matonense (quinta - 7), no Vale do Paraíba. O Flamengo (sexto - 7) vai até Sorocaba jogar contra o São Bento (quarto - 9). Em Limeira, a Internacional (líder - 14) e Nacional (vice-líder - 11) fazem o choque de líderes no estádio Major José Levy Sobrinho. Confira a rodada: Comercial X Francana, Bandeirante X Araçatuba, Taquaritinga X Rio Preto, Olímpia X Botafogo, São José X Matonense, Bragantino X Taubaté, Internacional X Nacional e São Bento X Flamengo. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 15 pontos; 2) Comercial e Taquaritinga 10; 4) Bandeirante 9; 5) Araçatuba 8; 6) Botafogo e Olímpia 7; 8) Rio Preto 3. Grupo 2 - 1) Internacional 14 pontos; 2) Nacional 11; 3) Taubaté e São Bento 9; 5) Matonense e Flamengo 7; 7) São José 4 e 8) Bragantino 2.