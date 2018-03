Derby derrota o campeão Manchester Com o título de campeão já garantido por antecipação, o Manchester United foi derrotado pelo Derby por 1 a 0, neste sábado, na 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês. Em outro jogo de destaque, o Arsenal, dos brasileiros Edu e Silvinho, ganhou do Leeds por 2 a 1. Mais sete partidas foram disputadas neste sábado pela 37ª rodada do Campeonato Inglês: Liverpool 3 x 0 Newcastle, Chelsea 2 x 1 Everton, Sunderland 3 x 2 Charlton, Aston Villa 3 x 2 Coventry, Leicester 4 x 2 Tottenham, West Ham 3 x 0 Southampton e Bradford 1 x 1 Middlesbrough. Na segunda-feira, o jogo entre Ipswich e Manchester City encerra a rodada.