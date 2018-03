Derlei encontra o sucesso em Portugal Derlei está vivendo uma temporada de sonho: foi campeão português, decidiu a Copa da Uefa com dois gols na final de quarta-feira contra o Celtic, entrou para a história do Porto ao tornar-se o maior artilheiro do clube numa competição européia com os 12 que marcou e dia 15 de junho poderá fazer história novamente, porque se o Porto derrotar o modesto União de Leiria na final da Copa de Portugal será o primeiro clube do país a ganhar três títulos numa temporada. ?Realmente está sendo um ano muito bom. Agora vamos em busca da Copa de Portugal, para conseguir um feito inédito na história do futebol português.? Leia mais no Jornal da Tarde