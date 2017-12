Derlei se recupera de cirurgia no joelho O atacante brasileiro Derlei, do Porto, foi operado hoje do joelho direito - ele sofreu roptura dos ligamentos - e a cirurgia foi um sucesso, segundo uma fonte do clube. Derlei, que é o principal artilheiro do campeonato português, só voltará a jogar na próxima temporada. Ele poderá deixar o hospital nesta terça-feira, para cumprir um período de repouso em casa.