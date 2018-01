Derlei troca Porto pelo Dínamo Moscou O atacante Derlei trocou o Porto pelo Dínamo Moscou por 7 milhões de euros, informa nesta segunda-feira a imprensa portuguesa. Apelidado de ?Ninja? pela torcida, o jogador brasileiro conquistou o título da Liga dos Campeões pelo Porto em 2004, além do Mundial Interclubes. Derlei viaja para a Turquia, onde sua nova equipe realiza a pré-temporada. Há dois anos no clube, Derlei marcou mais de 60 gols. Atualmente estava suspenso pela diretoria por ter se apresentado com atraso após as férias de fim de ano.