Derrota acende sinal de alerta no líder A derrota desta quarta fez o Corinthians acender o sinal de alerta pela possibilidade de perder um título que parecia garantido. Para Marcelo Mattos, o time precisa ter cuidado. ?Tinha gente falando que a gente já é campeão, mas não é campeão p... nenhuma. Tem de trabalhar. Temos de erguer a cabeça e continuar batalhando?, disse. Para Carlos Alberto, o time nunca acreditou que já teria garantido o título. ?O Corinthians é o alvo. Todo mundo quer ganhar da gente. Agora, temos de trabalhar para vencer o Santos e conseguir mais três pontos. Mas ainda temos uma vantagem. Não é muito, mas temos que aproveitar. Nunca achamos que já éramos campeões?, disse. Os jogadores tentavam encontrar uma explicação para a derrota. E todos reclamaram dos gols perdidos. ?Em um jogo difícil como esse, quando tiver chance, tem que matar?, reclamou Hugo, já no intervalo. Gustavo Nery, que foi substituído por Jô nos minutos finais, também se queixou. Ao sair de campo, balançou a cabeça e disse: ?Como a gente perde gols!? Nilmar, autor do gol corintiano, também reclamou. ?A gente criou várias oportunidades e não conseguiu marcar. Temos que ter mais tranqüilidade nas finalizações. Mas o goleiro deles (Fábio) também esteve muito bem?, disse. Para Fabrício, que botou a mão na bola no lance que gerou o pênalti no segundo gol do Cruzeiro, a culpa foi do árbitro Wagner Tardelli. ?Pô, já teve pênalti meu em dois jogos. Vocês acham que eu iria fazer outro hoje (quarta)? Eu não posso fazer nada que eles marcam. Não coloquei a mão na bola. Acharam um gol para eles?, reclamou. Além de não contar com Roger, recém-operado, Antônio Lopes terá outros três desfalques no clássico de domingo contra o Santos, no Pacaembu. Betão, Gustavo Nery e Fabrício levaram o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão. Wescley, Ronny e Bruno Octávio são os favoritos para ganhar as vagas de titulares. Rosinei, que cumpriu suspensão, volta ao time.