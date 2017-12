Derrota altera os planos do São Caetano O São Caetano deve mesmo disputar uma vaga na Taça Libertadores da América no confronto direto com o Internacional, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Este quadro foi desenhado após a derrota de 2 a 1 para o Fluminense, sábado no Maracanã, que decididamente não estava nos planos de ninguém da comissão técnica e dos jogadores. A derrota deixou o time com 71 pontos, mas agora em quinto lugar. O Internacional, que venceu o Flamengo por 3 a 1, também tem o mesmo número de pontos, mas supera o Azulão no número de vitórias: 20 a 18. Coritiba e Atlético-MG ainda tem chances de brigar por uma das vagas. Coincidentemente o São Caetano vai decidir seu futuro com dois clubes gaúchos. Na próxima rodada enfrenta, em Caxias do Sul, o Juventude que chegou aos 50 pontos após vencer o Atlético-MG, por 1 a 0, se livrando da ameaça do rebaixa mento. Depois recebe, no ABC, o Internacional. Mais do que se preocupar com a situação dos adversários ou da situação do time na tabela de classificação, o técnico Tite confia muito no desempenho de seus jogadores. "Perdemos do Fluminense, mas realizamos um bom jogo. Aliás, temos mantido este ritmo n a competição", disse o técnico, defendendo o empenho do time. "Acho que o Fluminense, pelas circunstâncias, precisando da vitória, se superou em campo", completou. A derrota, porém, atrapalhou os planos em somar quatro pontos nos últimos três jogos para ficar entre os quatro primeiros colocados. Como haverá o confronto direto com o Internacional, talvez, três pontos sejam suficientes. Para o próximo jogo, o São Caetano não terá o zagueiro Serginho, expulso no final do jogo após uma entrada violenta sobre Romário. Depois ele partiu para cima do artilheiro tricolor, que teria menosprezado o São Caetano, chamado de timinho, e seus jogadores de cabeçudos. "A diferença é que brigamos por uma vaga na Libertadores, enquanto eles fase de tudo para fugir da Série B", desabafou Serginho, depois que baixou o efeito da adrenalina.